In de nacht van dinsdag op woensdag, rond 3 uur, liep een melding binnen van een alarm in een kledingzaak in de Kapellestraat. Een politieploeg was snel ter plaatse en stelde vast hoe de achterdeur werd ingetrapt. De kassa bleek te zijn verdwenen. Kort nadien werden drie mannen opgemerkt die zich vreemd gedroegen en uit de struiken een kassa tevoorschijn haalden. Ondanks een vluchtpoging kon de politie het drietal inrekenen.



De drie verdachten werden voorgeleid en werden door de onderzoeksrechter aangehouden. Nadat ze gisteren voor de raadkamer verschenen, blijven ze aangehouden.