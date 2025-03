Rond 01.10 uur kreeg de politie een melding dat een geseind voertuig met Spaanse nummerplaat werd opgemerkt in de buurt van Aalbeke. Dit voertuig werd al in verband gebracht met eerdere diefstallen van e-steps. Twee anonieme politiewagens volgden de auto discreet totdat het voertuig in Marke werd tegengehouden.

Bij de controle trof de politie drie mannen aan die overeenkwamen met de beschrijving van gezochte verdachten. In hun auto werden een kniptang, een multitool en werkhandschoenen gevonden, wat het vermoeden versterkte dat zij betrokken waren bij de diefstallen.