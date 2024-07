Het is opnieuw rijtje schuiven voor wie van Gent richting Kortrijk wil via de E17. In de spits zijn daar vanmorgen verschillende ongevallen gebeurd ter hoogte van Deerlijk.

Volgens de wegpolitie gaat het om drie verschillende ongevallen in de file. Rond 7.40 uur moet het eerste ongeval gebeurd zijn tussen drie voertuigen. Daarna zijn nog eens vier voertuigen op elkaar gereden, waaronder twee lichte vrachtauto's. Daarbij viel één lichtgewonde. Later was er nog een derde ongeval.



Initieel waren de midden- en linkerrijstrook versperd. Sinds 8.30 uur is enkel nog de linkerrijstrook versperd. Wie van Gent naar Kortrijk wil, rijdt best om via de E40 Brugge, en daarna de E403.