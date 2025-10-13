Een diaken en een priester hebben niet hetzelfde werk. Een priester is bevoegd om de meeste sacramenten toe te dienen, een diaken is bevoegd tot het toedienen van het doopsel en het huwelijk. Hij assisteert ook bij andere liturgische diensten.

In een uitzonderlijke viering in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge worden drie mannen tot diaken gewijd. Ze volgden samen de opleiding en kozen er ook voor om samen gewijd te worden. “Dat is vrij uitzonderlijk, want er zijn niet zo heel veel kandidaten om priester of pastoraal werker of diaken te worden. Het maakt ons des te blijer wanneer mensen zich aandienen”, vertelt Lode Aerts, bisschop van Brugge.