Bisschop Lode Aerts heeft vanmiddag drie nieuwe diakens gewijd. In de viering in de Sint-Salvatorskathedraal worden Robby Beekwee uit Wakken, Pieter Busschaert uit Kortrijk en Filip Mulier uit Kachtem officieel aangesteld. Diakens zijn burgers die sommige taken van een pastoor mogen uitvoeren.
Een diaken en een priester hebben niet hetzelfde werk. Een priester is bevoegd om de meeste sacramenten toe te dienen, een diaken is bevoegd tot het toedienen van het doopsel en het huwelijk. Hij assisteert ook bij andere liturgische diensten.
In een uitzonderlijke viering in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge worden drie mannen tot diaken gewijd. Ze volgden samen de opleiding en kozen er ook voor om samen gewijd te worden. “Dat is vrij uitzonderlijk, want er zijn niet zo heel veel kandidaten om priester of pastoraal werker of diaken te worden. Het maakt ons des te blijer wanneer mensen zich aandienen”, vertelt Lode Aerts, bisschop van Brugge.
Pieter Busschaert uit Kortrijk werkt bij de Broeders van Liefde en doceert rooms-katholieke godsdienst aan Howest. Filip Mulier uit Kachtem stond na zijn technische opleiding twaalf jaar in het bedrijfsleven. Sinds 1999 werkt hij als parochieassistent. Voor hem begon alles bij de chiro: “Toen ik zestien was vroegen ze me om leider te worden. De waarden van de chiro, innerlijkheid, rechtvaardigheid en gaarne zien, zijn geen holle woorden gebleven; Ze zijn concreet geworden in mijn engagement naar mensen toe.” De derde diaken is Robby Beekwee uit Wakken. Hij is bedrijfsarts bij de federale overheid en hij is dankbaar voor zijn nieuwe rol.