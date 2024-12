Eén van de vier mannen die afgelopen vrijdag opgepakt werd na een ontvoeringspoging in Vorst en een achtervolging die leidde tot in Brugge, was minderjarig. De jongeman werd door een jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De drie andere verdachten, allen meerderjarigen, werden door een onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.