Na maanden onderzoek voerde de recherche van politiezone Riho eind april vijf arrestaties uit tijdens een grootschalige drugsactie. De bal ging aan het rollen nadat de hoofdverdachte was betrapt met 1,4 kilogram cocaïne in zijn wagen. "Daarop volgden vier huiszoekingen: drie in Roeselare en een in Oostende", zo meldt het parket van West-Vlaanderen. "Tijdens de huiszoekingen werden nog gebruikershoeveelheden cocaïne, 15.000 euro cash, vier voertuigen en luxeartikelen zoals Rolex- en Hublot-horloges in beslag genomen."

Drie van de vijf verdachten - mannen van 29, 37 en 61 jaar uit Oostende en Roeselare - werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van drugshandel. Hun aanhouding werd intussen door de raadkamer bevestigd. Het onderzoek loopt ondertussen verder.