Op de laatste dag van de zomervakantie had de strandreddingsdienst dus opnieuw zijn handen vol om incidenten te voorkomen. Zoals eerder deze zomer liep het mis omdat strandgangers in zee gingen zonder dat redders op die plaats of dat moment toezicht hielden.

Naast de grote reddingsoperatie moesten de redders in de bewaakte zone in De Haan zondagnamiddag een jongen van 13 jaar redden die in de problemen was gekomen.