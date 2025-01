"Om de plaats eigentijds in te richten en een gevoel van ruimte te creëren, werden de dwarsbalken verwijderd zodat de nok zichtbaar werd," zeggen ze bij de gemeente. Daarnaast zijn de ventilatie, verwarming, thermische en akoestische isolatie aan de huidige normen aangepast. Bovendien is er in de serverruimte airco voorzien.