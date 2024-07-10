Op de parking van een supermarkt vielen de drie veroordeelde mannen de wagen van een andere man aan met een koevoet. De bestuurder slaagde erin weg te rijden, waarna één van de aanvallers meerdere schoten loste. Volgens het parket was er daarom niet alleen sprake van een ripdeal, maar ook van poging tot doodslag.

De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was om één van de beklaagden als schutter aan te wijzen. Daarom bleef een veroordeling voor poging doodslag uit. De bestuurder van de aangevallen wagen werd vrijgesproken voor drugsfeiten: voor het vermeende vervoer van zes kilo cocaïne bleek het bewijs ontoereikend.