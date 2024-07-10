18°C
Drie jaar cel voor geweld­da­di­ge rip­deal in Waregem

Drie mannen zijn veroordeeld tot drie jaar cel voor een gewelddadige diefstal in Waregem. De feiten speelden zich af in juli 2024 en draaiden vermoedelijk om een mislukte ripdeal waarbij enkele kilo’s cocaïne het doelwit waren. Achter winkelcentrum Het Pand kwam het zelfs tot een schietpartij.

Op de parking van een supermarkt vielen de drie veroordeelde mannen de wagen van een andere man aan met een koevoet. De bestuurder slaagde erin weg te rijden, waarna één van de aanvallers meerdere schoten loste. Volgens het parket was er daarom niet alleen sprake van een ripdeal, maar ook van poging tot doodslag.

De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was om één van de beklaagden als schutter aan te wijzen. Daarom bleef een veroordeling voor poging doodslag uit. De bestuurder van de aangevallen wagen werd vrijgesproken voor drugsfeiten: voor het vermeende vervoer van zes kilo cocaïne bleek het bewijs ontoereikend.

Waregem opgeschrikt door schietpartij, verdachten spoorloos
