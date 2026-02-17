Het stadsbestuur van Wervik werkt aan maatregelen om de weg en kruispunten te beveiligen. “Op dit stuk van de N58 denken we aan een verlaging van de maximumsnelheid”, zegt Tom Durnez, schepen van Mobiliteit (CD&V). “Momenteel geldt daar zone 90, een afwijking van de normale snelheidsbegrenzing op 70 km per uur, omdat het gaat op een tweevaksbaan zonder fietspad en een verbod voor zwakke weggebruikers."

Mogelijk verandert dat op termijn naar een zone 70.

