Wervik

Drie gewon­den na bot­sing in Gelu­we, onder wie een kind

In Geluwe bij Werik zijn drie mensen gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's. Dat gebeurde op de N58. Eén kind en twee vrouwen moesten naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde kort na acht uur vanmorgen aan het kruispunt van de Calvariestraat. Door de klap belandde één auto in de gracht op zijn dak.

In totaal raakten drie inzittenden gewond. Het gaat om twee vrouwen en een kind. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.

Stad belooft maatregelen

Het stadsbestuur van Wervik werkt aan maatregelen om de weg en kruispunten te beveiligen. “Op dit stuk van de N58 denken we aan een verlaging van de maximumsnelheid”, zegt Tom Durnez, schepen van Mobiliteit (CD&V). “Momenteel geldt daar zone 90, een afwijking van de normale snelheidsbegrenzing op 70 km per uur, omdat het gaat op een tweevaksbaan zonder fietspad en een verbod voor zwakke weggebruikers."

Mogelijk verandert dat op termijn naar een zone 70.

