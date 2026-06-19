Bij een verkeersongeval op de E403 in Izegem zijn dinsdagavond drie mensen gewond geraakt. Een wagen reed achteraan in op een bestelwagen met daarin een vader en zijn zoon. De brandweer moest hen bevrijden. Het voertuig van de bestuurster die het ongeval veroorzaakte, vatte na de botsing vuur en brandde volledig uit.
Het ongeval gebeurde dinsdag rond 23 uur op de E403 richting Brugge, ter hoogte van Izegem. Een bestuurster reed met haar wagen achteraan in op een bestelwagen die op de rechterrijstrook reed. Door de zware klap kwam de bestelwagen tot stilstand op de pechstrook. Vader en zoon, die in het voertuig zaten, raakten gekneld. De brandweer bevrijdde hen via de achterzijde van de wagen.
De wagen van de bestuurster vatte kort na de botsing vuur. De vrouw kon haar voertuig tijdig verlaten en zichzelf in veiligheid brengen. De auto brandde volledig uit. De drie betrokkenen werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.
Tijdens de interventie bleef het verkeer richting Brugge mogelijk via de linker- en middenrijstrook. De hinder bleef daardoor beperkt.