Bij een verkeersongeval op de E403 in Izegem zijn dinsdagavond drie mensen gewond geraakt. Een wagen reed achteraan in op een bestelwagen met daarin een vader en zijn zoon. De brandweer moest hen bevrijden. Het voertuig van de bestuurster die het ongeval veroorzaakte, vatte na de botsing vuur en brandde volledig uit.