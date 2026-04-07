Drie dagen lang ‘De Gevleugelde Stad’ in Ieper: festival kent een opmerkelijke groei
In Ieper vindt dit weekend De Gevleugelde Stad plaats. Drie dagen lang brengt het promotiefestival voor circus, acrobatie en straattheater artiesten en organisatoren uit heel Europa samen.
In totaal nemen 80 gezelschappen uit 15 landen deel. Zij presenteren hun nieuwste voorstellingen met een groot doel: internationale programmatoren overtuigen en nieuwe boekingen binnenhalen. Daardoor fungeert het festival niet alleen als publiek evenement, maar vooral als een belangrijke ontmoetingsplek voor de sector.
Opmerkelijke groei
Dit jaar kreeg Ieper 411 kandidaturen uit 29 landen binnen, een derde meer dan de voorbije jaren. Naast Belgische act, zijn er vooral artiesten uit Spanje, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De optredens vormen voor veel gezelschappen een visitekaartje richting internationale festivals en tournees.
Naast de vele kandidaturen waren dit jaar heel wat nieuwkomers aanwezig: 28 groepen maakten voor het eerst hun opwachting op het festival, goed voor ruim een derde van het totale programma. Daarnaast keerden enkele bekende namen terug met nieuwe creaties.