Illegale sigarettensmokkel in de haven van Zeebrugge is niet nieuw. Drie jaar geleden werd hier al eens een recordvangst onderschept van 20 miljoen stuks. In Zeebrugge weet de douane dat de containertrafieken op Azië kwetsbaar zijn voor namaak en ladingen met illegale tabak.

“We krijgen hier heel grote schepen binnen. Het is dan typisch dat namaaksigaretten in China gefabriceerd worden. Dit zijn hier zogenoemde goedkope witte producten”, legt Frederick Vanneste van de Douane in Zeebrugge uit.