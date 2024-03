De namaaksigaretten werden geladen in Cambodja en waren bestemd voor Libië. Door de blijvende onrust in de Rode Zee maakte het schip een omweg via Zeebrugge.

In totaal nam de Belgische douane in 2024 al bijna 32 miljoen sigaretten in beslag. In 2023 nam de Belgische douane ruim 345 miljoen sigaretten in beslag.