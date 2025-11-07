De stad reageert ontgoocheld op de beslissing. “Niet enkel voor de kinderen, maar voor de hele gemeenschap van Lapscheure is dit een verlies,” zegt burgemeester Joachim Coens. “Een school is meer dan een plaats waar geleerd wordt, het is ook een ontmoetingsplek die het dorpsleven verbindt.”

Ook schepen van Onderwijs Lut Fockedey noemt het “een spijtige beslissing”. “Onderwijs dicht bij huis blijft belangrijk, zeker voor jonge kinderen,” zegt ze. “We betreuren dit, al kunnen we ouders nog verschillende goede alternatieven aanbieden binnen de stad Damme.”

De scholengroep Karel De Goede laat weten dat ze voor alle leerlingen samen met de ouders zal zoeken naar een gepaste oplossing voor volgend schooljaar.