Damme

Dorps­school t Nest­je in Lap­scheu­re sluit na dit schooljaar

School lapscheure

© Facebook VBS Lapscheure & oudercomité

De basisschool ’t Nestje in Lapscheure sluit op het einde van dit schooljaar. Dat heeft de scholengroep Karel De Goede laten weten aan de stad Damme en aan de ouders. De scholengroep verwijst naar het dalende leerlingenaantal en de financiële onhaalbaarheid op langere termijn.

“Niet enkel voor de kinderen, maar voor de hele gemeenschap van Lapscheure is dit een verlies”

Burgemeester Joachim Coens van Damme

De beslissing betekent dat er vanaf 1 juli 2026 geen onderwijs meer zal zijn in het dorp. Daarmee komt een einde aan eeuwenlang lokaal onderwijs in Lapscheure, dat volgens de stad minstens teruggaat tot de 17e eeuw.

Stad Damme betreurt sluiting

De stad reageert ontgoocheld op de beslissing. “Niet enkel voor de kinderen, maar voor de hele gemeenschap van Lapscheure is dit een verlies,” zegt burgemeester Joachim Coens. “Een school is meer dan een plaats waar geleerd wordt, het is ook een ontmoetingsplek die het dorpsleven verbindt.”

Ook schepen van Onderwijs Lut Fockedey noemt het “een spijtige beslissing”. “Onderwijs dicht bij huis blijft belangrijk, zeker voor jonge kinderen,” zegt ze. “We betreuren dit, al kunnen we ouders nog verschillende goede alternatieven aanbieden binnen de stad Damme.”

De scholengroep Karel De Goede laat weten dat ze voor alle leerlingen samen met de ouders zal zoeken naar een gepaste oplossing voor volgend schooljaar.

Redactie

