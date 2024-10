In zes dorpen heeft de vzw de voorbije jaren dorpspunten uitgebouwd, zoals in Stavele. Een dorpspunt is een ontmoetingsplek en buurtwinkel. Mensen met een beperking zorgen er voor lokale producten, diensten en een babbel. Vzw De Lovie experimenteert nu ook met een soepkar vanuit het dorpspunt van Stavele. Ze hopen vandaag 30 liter te verkopen.