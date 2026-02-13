Dorpspunt Château Superette in Dadizele is pionier: zo steunt onze provincie de dorpen
Gemeenten, vzw’s en particulieren die hun dorpskern willen versterken, kunnen daarvoor steun krijgen van de provincie. In Dadizele is Château Superette al jaren een voorbeeld. Met 35.000 euro steun kon het dorpspunt verder uitbreiden en vernieuwen.
"Ik vind dat heel belangrijk. In zo'n dorp als dit, is het een beetje het hart van het dorp"
In Dadizele is Château Superette uitgegroeid tot een vaste waarde in het dorpsleven. Wat begon als een kleinschalig initiatief van vzw Mariënstede is vandaag een ontmoetingsplek met winkel en koffiebar. De provincie trok 35.000 euro uit om het dorpspunt te ondersteunen. Met die middelen werd de zaak groter en moderner ingericht.
Château Superette verkoopt ambachtelijke streekproducten en serveert koffie, maar wil vooral een plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten.
“We hadden al onze winkel en de provincie wou kijken wat er leefde in West-Vlaanderen”, zegt directeur Lieven Detavernier van vzw Mariënstede. “Dat dorpsgevoel dat in veel dorpen wat verdwijnt, hebben wij hier opnieuw willen creëren. Dat mensen mooie producten kunnen kopen en dat er tijd is om te luisteren naar de cliënt en naar de dorpsbewoner.”
Dagelijks staan zeven medewerkers paraat, op een totaal van 25 mensen met een beperking die in het dorpspunt werken. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers actief.
Inclusieve werkplek
Een opvallend element is de ‘Kassa Nova’, een aangepaste kassa die het werk toegankelijk maakt voor medewerkers met een beperking. Het systeem neemt onder meer het rekenen en wegen over en spreekt de producten uit.
Manu Holvoet werkt er met zichtbaar plezier. “Klant is koning, zeg ik altijd. Ik help graag de klant als er iets is. Ik geniet er echt van.”
“Het hart van het dorp”
Ook de inwoners van Dadizele vinden vlot de weg naar het dorpspunt. Kristien Logie komt er wekelijks langs met haar kleinkinderen. “Woensdag is onze vaste dag. We kopen dan ciabatta en er is natuurlijk ook een chocolaatje of een ijsje bij. In zo’n dorp als dit is dit echt het hart van het dorp.”
Met de steun wil de provincie nog meer van zulke initiatieven stimuleren. Château Superette geldt daarbij als inspirerend voorbeeld van hoe een dorpspunt niet alleen de lokale economie, maar ook de sociale samenhang kan versterken.