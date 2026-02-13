In Dadizele is Château Superette uitgegroeid tot een vaste waarde in het dorpsleven. Wat begon als een kleinschalig initiatief van vzw Mariënstede is vandaag een ontmoetingsplek met winkel en koffiebar. De provincie trok 35.000 euro uit om het dorpspunt te ondersteunen. Met die middelen werd de zaak groter en moderner ingericht.



Château Superette verkoopt ambachtelijke streekproducten en serveert koffie, maar wil vooral een plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten.

“We hadden al onze winkel en de provincie wou kijken wat er leefde in West-Vlaanderen”, zegt directeur Lieven Detavernier van vzw Mariënstede. “Dat dorpsgevoel dat in veel dorpen wat verdwijnt, hebben wij hier opnieuw willen creëren. Dat mensen mooie producten kunnen kopen en dat er tijd is om te luisteren naar de cliënt en naar de dorpsbewoner.”

Dagelijks staan zeven medewerkers paraat, op een totaal van 25 mensen met een beperking die in het dorpspunt werken. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers actief.