Donald Muylle heeft gisteren een Life Time Achievement Award gekregen op de Roeselare Awards, de jaarlijkse gala-avond in het Fabriekspand waarbij handelaars, ondernemers en verenigingen in de bloemetjes worden gezet.
De Life Time Achievement Award is een erkenning voor zijn carrière als de bekendste keukenbouwer van het land. "Ik ben er heel blij mee en ik hoop dat iedereen binnen het bedrijf er van kan genieten."
Muylle ging in 1980 van start in een oude schuur in Oekene. Hij zette de trend met de eerste greeploze keukenkasten. 46 jaar later zijn er meer dan veertig winkels verspreid over België en is Muylle zelf uitgegroeid tot de één van de meest bekende keukenbouwers van ons land. "We zijn begonnen met niets, maar ik heb hard gewerkt. Ik ben nu 73 jaar, maar ik werk nog elke dag van 7u30 tot ’s avonds 18u."
Groendaal kaas bedrijf van het jaar
Ook Groendaal kaas werd in de bloemen gezet. Hun kaas werd dit jaar uitgeroepen tot beste kaas van het jaar en mede daarom werden ze op de awards bekroond tot bedrijf van het jaar. "Voor ons is het een mooie erkenning. We zijn van Roeselare, dat wil zeggen dat we toch iets betekenen voor Roeselare."