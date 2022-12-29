De Life Time Achievement Award is een erkenning voor zijn carrière als de bekendste keukenbouwer van het land. "Ik ben er heel blij mee en ik hoop dat iedereen binnen het bedrijf er van kan genieten."

Muylle ging in 1980 van start in een oude schuur in Oekene. Hij zette de trend met de eerste greeploze keukenkasten. 46 jaar later zijn er meer dan veertig winkels verspreid over België en is Muylle zelf uitgegroeid tot de één van de meest bekende keukenbouwers van ons land. "We zijn begonnen met niets, maar ik heb hard gewerkt. Ik ben nu 73 jaar, maar ik werk nog elke dag van 7u30 tot ’s avonds 18u."