Gelukkig was er wel een indexering van de bouwsubsidie voor de nieuwe basisschool en dagopvang. Maar er is vooral ook het hiaat bij het persoonsvolgend budget. Philip Vanneste, Dominiek Savio: “Ook daar stellen wij heel wat problemen vast. De middelen die wij krijgen van het RIZIV bijvoorbeeld bij kine die liggen lager dan wat je bij een normale kine krijgt. Daar waar je bij een normale kinebeurt 30 minuten tijd krijgt en 30 euro, krijgen wij maar 20 minuten de tijd terwijl het langer duurt voor onze bewoners en krijgen we maar 17 euro.”

Voor logopedie krijgt Dominiek Savio zelfs geen tegemoetkoming. De instelling zet alles op alles om goeie zorg te blijven bieden, maar daarvoor moet nu wel tien medewerkers vertrekken.