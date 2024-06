De Dolle Dagen in Ieper lokken al meteen een pak koopjesjagers met soms aanzienlijke kortingen, nog voor de solden moeten beginnen. De Dolle Dagen hebben over de jaren een reputatie opgebouwd.



Maar de Dolle Dagen hebben over de vele jaren een reputatie opgebouwd. En de bezoekers komen met hoge verwachtingen naar hier. Het is interessant om mooie spullen te vinden nog voor de solden beginnen. Kortingen van 10 tot 30% op de huidige collecties zijn frequent in het straatbeeld te zien, maar toch minder uitschieters zoals tijdens de solden.