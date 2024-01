Eind september is aangekondigd dat Colruyt Group 57 Match- en Smatch-winkels overneemt van uitbater Louis Delhaize. Na de aankondiging kondigde de directie de intentie tot collectief ontslag aan voor maximaal 690 werknemers, in de 27 resterende Match- en Smatch-winkels en in ondersteunende diensten. Enkelen kunnen toch aan de slag blijven in andere winkel. Maar voor zeker 337 werknemers is er minder goed nieuws.

Er werken in totaal 163 van hen in de 19 winkels waarvoor ze geen overnemer hebben gevonden. Die winkels sluiten de deuren tussen midden januari en eind maart. "De 163 medewerkers die in deze winkels werken, zullen kunnen genieten van het sociaal plan dat op 1 december werd onderhandeld", klinkt het in een persbericht.