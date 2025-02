Het ongeval gebeurde rond 13u30, op het kruispunt van de N37 (Ringlaan R. Depaepe) met de Vijfstraat. Een vrachtwagen en een personenwagen botsten er met elkaar. De wagen werd in de flank gegrepen. De chauffeur van de auto, een vrouw, raakte daarbij levensgevaarlijk zwaargewond. De hulpdiensten moesten haar uit het wrak bevrijden en probeerden haar nog te reanimeren, tevergeefs. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd maar was erg aangedaan.

Wat er precies is misgelopen, is voorlopig niet bekend. Op de plaats van het ongeval is er alleen beurtelings verkeer mogelijk.