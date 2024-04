Het ongeval gebeurde donderdag omstreeks 04.15 uur. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen ze op de rechterrijstrook het lichaam aan van een overleden persoon. Er stonden twee wagens op de pechstrook die het lichaam wellicht hebben aangereden. Uit de eerste vaststellingen blijkt evenwel dat de persoon al eerder, en ook meerdere keren werd aangereden.

De omstandigheden waarin het ongeval kon gebeuren, zijn nog onduidelijk en worden onderzocht. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog onbekend, want door de aanrijdingen is het lichaam zo goed als onherkenbaar.

De volledige snelweg richting Jabbeke was een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer, maar de weg is intussen opnieuw vrijgemaakt.