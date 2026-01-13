Zaterdagochtend is rond 4.30 uur een 34-jarige man om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval op de E17 in Deerlijk, dat meldt HLN. De bestuurder uit Kuurne verloor vermoedelijk de controle over het stuur, raakte van de rijbaan en botste met zijn wagen tegen een geparkeerde vrachtwagen tussen het op- en afrittencomplex.