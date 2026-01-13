Aanmelden
Deerlijk

Dode­lijk onge­val op E17 in Deer­lijk: 34-jari­ge bestuur­der overleden

dodelijk_verkeersongeval_Deerlijk

©HLN

Zaterdagochtend is rond 4.30 uur een 34-jarige man om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval op de E17 in Deerlijk, dat meldt HLN. De bestuurder uit Kuurne verloor vermoedelijk de controle over het stuur, raakte van de rijbaan en botste met zijn wagen tegen een geparkeerde vrachtwagen tussen het op- en afrittencomplex.

De vrachtwagenchauffeur verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Volgens HLN was er geen verkeershinder. De politie onderzoekt de omstandigheden.

De redactie

