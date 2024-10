Een kleine personenauto die in de richting van Beernem reed, ging van de weg af. De auto katapulteerde omhoog en kwam tegen een boom terecht. Door die impact kwam de wagen tegen een paar betonblokken terecht. De wagen slingerde weg en kwam op zijn dak opnieuw op het kruistpunt met de Veldstraat tot stilstand aan een kappeletje. De klap was enorm. Een deel van de wagen kwam samen met de aangereden betonblokken in het veld terecht.

De opgeroepen hulpdiensten konden ondanks hun snelle ingrijpen enkel de dood van de 33-jarige bestuurder vaststellen. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de juiste omstandigheden waarin het ongeval gebeurde vast te stellen. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Door het ongeval waren de Veldstraat en de Beverhoutstraat urenlang afgesloten voor het verkeer. Het parket laat weten dat een hoge snelheid aan de basis lag van het ongeval.