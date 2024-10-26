De vrouw reed achteraan op de motor en de man overleed ter plaatse. De rechter sprak van grove onoplettendheid en legde de vrouw een straf van drie maanden cel met uitstel op. Daarnaast moet ze haar rijbewijs drie maanden inleveren en een boete van meer dan 3.000 euro betalen.

Volgens verkeersdeskundigen stond de motorrijder volledig stil toen het ongeval gebeurde. Hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het kruispunt waar het ongeval plaatsvond, staat bekend als gevaarlijk; eerder vielen er al slachtoffers bij verkeersongevallen op dezelfde locatie.