Dode­lijk onge­val Deer­lijk: jon­ge vrouw krijgt cel­straf met uitstel

Ongeval Motorrijder Deerlijk

In Deerlijk heeft de rechtbank een 27-jarige vrouw uit Zwevegem veroordeeld voor een dodelijk verkeersongeval dat twee jaar geleden plaatsvond. De motorrijder, een 67-jarige man uit Lendelede, stond op dat moment stil aan de verkeerslichten aan het kruispunt van de Stationsstraat met de ringweg N36.

De vrouw reed achteraan op de motor en de man overleed ter plaatse. De rechter sprak van grove onoplettendheid en legde de vrouw een straf van drie maanden cel met uitstel op. Daarnaast moet ze haar rijbewijs drie maanden inleveren en een boete van meer dan 3.000 euro betalen.

Volgens verkeersdeskundigen stond de motorrijder volledig stil toen het ongeval gebeurde. Hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het kruispunt waar het ongeval plaatsvond, staat bekend als gevaarlijk; eerder vielen er al slachtoffers bij verkeersongevallen op dezelfde locatie.

Motorrijder die sterft in verkeersongeval stond stil aan verkeerslichten
Nathalie Dewulf

Nathalie Dewulf
Celien Tanghe

Celien Tanghe
