Dode en twee zwaargewonde kinderen op E40 in Gistel

Burgemeester Gauthier Defreyne bevestigt het nieuws aan onze redactie. Er zijn ook twee zwaargewonden, twee kinderen. De hulpdiensten moesten hen uit het wrak bevrijden. Eén van de kinderen zou in levensgevaar zijn. Hun auto kwam onder een vrachtwagen terecht.

Door het ongeval is de E40 momenteel volledig afgesloten. Al het verkeer richting binnenland moet de snelweg in Middelkerke verlaten. Via de calamiteitenomleiding kunnen ze in Gistel opnieuw de snelweg nemen. Wie vanuit de streek van Duinkerke richting Brussel wil, krijgt de raad om via Doornik om te rijden.