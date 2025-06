Door de nieuwe productielijn verhoogt de totale productiecapaciteit van DL Chemicals met ongeveer de helft. Daarnaast kan de capaciteit van de site in Wielsbeke in de toekomst nog worden verdubbeld. Het bedrijf investeerde ook in de productiesite in Waregem. De oude kantoren maakten plaats voor een modern, energiezuinig kantoorgebouw van vier verdiepingen. In april namen de medewerkers hun intrek in het gebouw.