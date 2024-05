Je kan Djoels kennen van het televisieprogramma ‘Ink Masters’ of van haar reusachtige muurschilderingen.

Ook in de Drogenbroodstraat in Egem heeft de kunstenares de muren van de loods waar ze haar werk exposeert, helemaal beschilderd met een stukje sociale geschiedenis. "Drogenbroodstraat komt eigenlijk van droog brood, de armoede. In oorlogstijd was er hier enorm veel armoede", vertelt Djoels. (Lees verder onder de foto.)