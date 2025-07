Tom Vansteeland, DJ Blvckprint: “’s Ochtends draai ik in de Dreamville, de zondag en ’s middags draai ik dan op het festival zelf ook. Dat ziet er wel goed uit voor de Dreamville. Maar het is natuurlijk het festival zelf dat volledig moet open kunnen. Ik hou ook een beetje de socials in de gaten. Daar zie ik dat de mensen toekomen in Dreamville, alleszins. En daar is er vanavond zelfs al een preparty. Dat ziet er allemaal positief uit, eigenlijk.”

Sinds de beelden van de brand op het hoofdpodium van Tomorrowland viraal gaan, is het de hele dag bang afwachten. DJ Blvckprint was gisteravond op de terugweg van een show, toen het nieuws hem overviel. “We kregen beelden binnen. Het bleek toch allemaal echt te zijn en een beetje onwerkelijk. Het was vooral hopen dat er niets ernstig gebeurd was met de mensen die daar waren. Vooral dat eigenlijk. Gaan draaien is maar gaan draaien, de mensen die daar alles opbouwen zijn belangrijker. Dat is het belangrijkste, dat alles veilig was.”

Het verlossende nieuws komt om 16 uur: Tomorrowland kan doorgaan. Vanavond geeft de organisatie meer uitleg