"Er zijn grote risico's voor de Belgische textielindustrie", stelt Fedustria in een persbericht. "India is een van 's werelds grootste producenten van textiel en kleding en is de vijfde grootste leverancier van textielproducten in Europa. Het akkoord zal onvermijdelijk leiden tot een aanzienlijke toename van de invoer van Indiase textiel- en kledingproducten."

Voor Fedustria moet het handelsakkoord leiden tot "een werkelijk evenwichtige en faire handelsrelatie". Dat houdt onder meer in dat Indiase producten die naar Europa komen, aan dezelfde standaarden moeten beantwoorden als de Europese, en dat invoerrechten op Indiaas textiel stapsgewijs afgebouwd worden, vindt de federatie.

