“Dit zijn grote risico’s”: Textielsector bezorgd over vrijhandelsdeal met India
Fedustria, de federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie, is niet gerust in het handelsakkoord dat de Europese Unie en India bereikt hebben. Zij vreest dat er veel meer Indiase textiel- en kledingproducten ingevoerd zullen worden, wat zou leiden tot "druk op onze bedrijven en banenverlies", reageert de federatie.
"Er zijn grote risico's voor de Belgische textielindustrie", stelt Fedustria in een persbericht. "India is een van 's werelds grootste producenten van textiel en kleding en is de vijfde grootste leverancier van textielproducten in Europa. Het akkoord zal onvermijdelijk leiden tot een aanzienlijke toename van de invoer van Indiase textiel- en kledingproducten."
Voor Fedustria moet het handelsakkoord leiden tot "een werkelijk evenwichtige en faire handelsrelatie". Dat houdt onder meer in dat Indiase producten die naar Europa komen, aan dezelfde standaarden moeten beantwoorden als de Europese, en dat invoerrechten op Indiaas textiel stapsgewijs afgebouwd worden, vindt de federatie.
"Toegang tot Indiase markt moet afdwingbaar zijn"
De federatie hamert er ook op dat de toegang tot de Indiase markt "echt en afdwingbaar" moet zijn. "Europese bedrijven mogen niet worden geconfronteerd met bureaucratische, administratieve of technische obstakels die de Indiase markt in de praktijk ontoegankelijk maken", klinkt het.
Ook positieve geluiden
Brouwerij Vanhonsebrouck ziet net mogelijkheden door het handelsakkoord met India. "We kunnen de handel nu echt opstarten, een importeur staat al klaar in New Delhi," klinkt het. "In de tweede helft van dit jaar zou een eerste container van 150 hectoliter al daarheen kunnen. Op de Indiase markt is veel vraag naar fruitbieren en alcoholvrije bieren. De importtarieven daarvoor zakken straks fors.