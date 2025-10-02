Een van de meest opvallende voorbeelden is het viaduct van Oudenburg, het langste van de provincie. Vrachtwagens rijden er dagelijks over, maar de brug vertoont ernstige gebreken. “We kregen vorig jaar meldingen van vallende brokstukken”, zegt burgemeester Romina Vanhooren (CD&V). “Sinds september is er een tijdelijke snelheidsbeperking ingesteld om de impact op de brug te verminderen. Dat zijn signalen dat het niet goed gesteld is met de stabiliteit. We dringen aan op een permanente oplossing.”

