“Dit zijn echte risico’s”: 51 bruggen in onze provincie blijken in slechte tot zeer slechte staat
Maar liefst 51 bruggen in West-Vlaanderen verkeren in slechte tot zeer slechte staat. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V). Ondanks de problemen is er voorlopig geen duidelijk plan of budget van de Vlaamse overheid om de meeste bruggen aan te pakken.
Een van de meest opvallende voorbeelden is het viaduct van Oudenburg, het langste van de provincie. Vrachtwagens rijden er dagelijks over, maar de brug vertoont ernstige gebreken. “We kregen vorig jaar meldingen van vallende brokstukken”, zegt burgemeester Romina Vanhooren (CD&V). “Sinds september is er een tijdelijke snelheidsbeperking ingesteld om de impact op de brug te verminderen. Dat zijn signalen dat het niet goed gesteld is met de stabiliteit. We dringen aan op een permanente oplossing.”
Structureel probleem
Volgens Brecht Warnez is het probleem structureel. “De komende vijf jaar is er regulier budget voorzien voor twintig bruggen,” zegt hij. “Maar daarnaast zijn er 51 bruggen in West-Vlaanderen die in slechte tot zeer slechte staat zijn."
"Dat zijn geen technische mankementen meer, maar echte veiligheidsrisico’s waar dringend werk van moet worden gemaakt.”
Voor elf van die bruggen – waaronder het viaduct van Oudenburg – wordt onderzocht of ze kunnen worden hersteld via een publiek-private samenwerking. Die werken zouden ten vroegste in 2027 kunnen starten. Voor de overige veertig bruggen, waaronder die van Stasegem en Emelgem, is er voorlopig geen geld of concrete planning.
“Momenteel is er geen vooruitgang en geen duidelijkheid,” besluit Warnez. “We vragen dat de Vlaamse overheid versneld werk maakt van een oplossing, zodat de veiligheid van onze bruggen gegarandeerd blijft.”