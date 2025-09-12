Het is een uitzonderlijk jaar voor de appelen- en perenteelt in West-Vlaanderen. Door de natte zomer van 2024 en de warme zomer van dit jaar verwachten telers tot 20 procent hogere opbrengsten. Bij fruitboer Marc Verstrynge van Steffi Fruit in Moerkerke bij Damme wordt momenteel de laatste oogst binnengehaald.