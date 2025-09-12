Het is een uitzonderlijk jaar voor de appelen- en perenteelt in West-Vlaanderen. Door de natte zomer van 2024 en de warme zomer van dit jaar verwachten telers tot 20 procent hogere opbrengsten. Bij fruitboer Marc Verstrynge van Steffi Fruit in Moerkerke bij Damme wordt momenteel de laatste oogst binnengehaald.
“Vorig jaar hing er minder fruit aan de bomen, maar dit jaar hebben we bijna 20 procent meer geoogst dan normaal,” zegt Verstrynge. “De peren en appelen zijn ook groter, maar voor ons maakt dat minder uit, want het grootste deel wordt geperst tot sap.”
Uitstekend voor fruitsap
De opbrengst gaat vooral naar de productie van fruitsap en appelmoes. Boskoop-appelen, bekend van de appelmoes, worden dit jaar volop geoogst. “Fruitsap is voor ons een goede markt,” legt Verstrynge uit. “We leveren aan horeca, B&B’s en zomer- en winterbars, zodat ons tweedekeuzefruit niet verloren gaat.”
Geen grote prijsdalingen
Een grotere oogst betekent vaak een lagere prijs in de winkel, maar Verstrynge verwacht geen grote daling. “Tien jaar geleden waren de prijzen misschien goedkoper, maar nu spelen veel andere kosten mee: koeling, sortering, arbeid… dat drijft de prijs op.”
Dit jaar belooft dus niet alleen een overvloedige oogst, maar ook voldoende fruit voor appelmoes en sap, terwijl de prijzen stabiel blijven ondanks het grotere aanbod.