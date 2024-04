Het muziekfestival kon de voorbije jaren telkens uitpakken met grote namen, zoals Niels Destadsbader, Camille en Regi, maar het festival kon nooit echt rekenen op massaal veel bezoekers. Dat lokale besturen zelf meer en meer gratis optredens organiseren, helpt het festival evenmin, klinkt het bij de organisatie. Daarom last BuikRock een pauze in, om er in 2025 misschien opnieuw te staan.