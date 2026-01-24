Aantal gevatte transmigranten sterk gedaald in West-Vlaanderen

Het aantal transmigranten dat werd gevat in West-Vlaanderen is in 2025 sterk gedaald, met 72 procent. Dat meldt gouverneur Carl Decaluwé dinsdag. De daling is volgens de gouverneur te danken aan een combinatie van factoren.

Met een daling van 72 procent in 2025 ten opzichte van 2024 ligt het aantal gevatte transmigranten historisch laag in West-Vlaanderen. Waar het in 2024 nog om 632 personen ging, werden er in 2025 nog 178 personen gevat. De daling is volgens de gouverneur te verklaren door een combinatie van factoren. Zo gebeurden in 2024 meer gerichte controles dan in 2025. Bovendien is de algemene instroom richting Europa het afgelopen jaar gedaald. West-Vlaanderen blijft wel instaan voor ruim de helft van het aantal aangetroffen transmigranten.

Het grootste deel van de aangetroffen transmigranten in West-Vlaanderen kwam in 2025 uit Ethiopië, gevolgd door personen uit Soedan, Irak, Iran en Marokko.