Dit jaar al twee oversteekpogingen met kleine boten in West-Vlaanderen
Illustratiebeeld
Aan de Westkust hebben transmigranten deze maand al twee keer geprobeerd om met kleine boten de oversteek te maken naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé dinsdag. Eén poging kon worden onderschept door de politie.
Van aan de Belgische kust zijn er in 2025 geen oversteekpogingen geweest door transmigranten met small boats. Opvallend genoeg hebben dit jaar in januari alleen al twee pogingen plaatsgevonden. In de nacht van 16 op 17 januari 2026 vond een afvaart plaats vanuit De Panne richting het VK.
"Dat gebeurde volledig onopgemerkt. Ze bereikten het Verenigd Koninkrijk via Franse wateren, waardoor wij nadien zijn op de hoogte gesteld", zegt Decaluwé.
"Op zoek naar nieuwe manieren om oversteek te maken"
Twee dagen later vond een nieuwe poging plaats van aan de Westkust. Die werd opgemerkt en tegengehouden door de politie. Begin dit jaar werden ook al verschillende transporten onderschept die te maken hadden met mensensmokkel. Vaak gaat het daarbij om transport van reddingsvesten of kleine bootjes en ander nautisch materiaal. "Dat bevestigt alleen maar dat mensensmokkelaars actief op zoek gaan naar nieuwe manieren en nieuwe locaties om de oversteek te maken."
"Mensensmokkelaars gaan actief op zoek naar nieuwe manieren en nieuwe locaties om de oversteek te maken."
Volgens de gouverneur is het afwachten of er een echte opstoot op komst is. Vorig jaar noteerden Frankrijk en het VK alvast het hoogste aantal overstekers sinds 2022. "Het lijkt erop dat die trend zich richting onze landsgrens aan het verplaatsen is. Daarom blijf ik ook in contact staan met de lokale politie Westkust en met de Noord-Franse autoriteiten."
Aantal gevatte transmigranten sterk gedaald in West-Vlaanderen
Het aantal transmigranten dat werd gevat in West-Vlaanderen is in 2025 sterk gedaald, met 72 procent. Dat meldt gouverneur Carl Decaluwé dinsdag. De daling is volgens de gouverneur te danken aan een combinatie van factoren.
Met een daling van 72 procent in 2025 ten opzichte van 2024 ligt het aantal gevatte transmigranten historisch laag in West-Vlaanderen. Waar het in 2024 nog om 632 personen ging, werden er in 2025 nog 178 personen gevat. De daling is volgens de gouverneur te verklaren door een combinatie van factoren. Zo gebeurden in 2024 meer gerichte controles dan in 2025. Bovendien is de algemene instroom richting Europa het afgelopen jaar gedaald. West-Vlaanderen blijft wel instaan voor ruim de helft van het aantal aangetroffen transmigranten.
Het grootste deel van de aangetroffen transmigranten in West-Vlaanderen kwam in 2025 uit Ethiopië, gevolgd door personen uit Soedan, Irak, Iran en Marokko.