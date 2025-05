“Hier zie je nu bloemkolen staan onder het doek. Als je hier in de grond woelt, is dat allemaal droog. En als die bloemkolen nu de eerste dagen geen water hebben, is dat een verloren zaak”, zegt Francis Sioen. Hij teelt onder meer bloemkolen, courgettes en wortelen. Dat zijn gewassen die veel water nodig hebben.

Normaal haalt hij zo’n 60.000 tot 70.000 liter water per hectare uit de Heulebeek. “Dat moet ik nu ergens anders halen. En dat gaat stukken van mensen kosten”, aldus de landbouwer.