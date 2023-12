In Blankenberge discussieert de gemeenteraad vanavond over de ondergrondse parking onder de markt. In het meerjarenplan van Open VLD en Vooruit staat dat de Grote Markt een ondergrondse parking krijgt. Maar dat is niet naar de zin van de oppositie. CD&V en N-VA willen de beslissing over de lokale verkiezingen heen tillen.