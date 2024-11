Frimout is dan wel 83 jaar, hij is nog altijd met ruimtevaart bezig. De jongeren hier waren nog niet geboren toen hij in 1992 aan boord van een Space Shuttle van de NASA in de ruimte zweefde.



Toch zijn ook alle jongeren hier gebeten door technologie, wetenschap en IT. Het atelier wil hen daar nog verder warm voor maken, met ook het oog op een latere studiekeuze. Dat doet het met tal van activiteiten en workshops, zoals eigen maanrover bouwen. Frimout komt ze daarin extra bemoedigen vandaag. Want wie weet zit hier wel een toekomstig ruimtevaarder tussen.

Alhoewel sommigen liever met "hun voeten op de grond” blijven, zoals Feline, die hier vandaag deelneemt aan de workshops. Ferre Desmet ziet zoiets dan weer wél zitten. “Maar ik ben wel bang dat de raket zou kapot gaan”, voegt hij er nog aan toe.