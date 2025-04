Declercq is al decennialang actief binnen REO. Hij is 32 jaar vennoot-producent en zetelt al 18 jaar in de raad van bestuur. Samen met zijn zoon Deano teelt hij fijne krulandijvie of frisée, een nicheproduct dat in België slechts door een handvol telers wordt gekweekt. “Dankzij het engagement van mijn zoon op het bedrijf, kan ik mij voortaan nog meer inzetten voor REO”, zegt de nieuwe voorzitter. "Het was een weloverwogen beslissing."