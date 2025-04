Dendievel, afkomstig uit Oostkamp, timmert al jaren aan een indrukwekkende internationale carrière. Hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel en het Franz Liszt Conservatorium in Weimar. Zijn grote doorbraak kwam er in 2021 toen hij de Deutscher Dirigentenpreis won, een gerenommeerde Duitse prijs voor jonge dirigenten.

Sinds 2024 is Dendievel chef-dirigent van de Hofer Symphoniker in Duitsland. Daarnaast neemt hij vanaf januari 2026 ook het roer over bij het Symfonieorkest Vlaanderen. Hij werkte al samen met grote namen als het Concertgebouworkest en het London Symphony Orchestra.