In deze fase worden de rijweg en parkeerstrook opgebroken tussen de Westlaan en de Weststraat. Doorgaand verkeer en parkeren zijn er niet mogelijk. Het kruispunt met de Weststraat en de Oostnieuwkerksesteenweg blijft zo lang mogelijk open. De rijrichting in de Weststraat blijft voorlopig omgedraaid.

Tot het bouwverlof op 18 december blijft de situatie ongewijzigd. Na nieuwjaar starten de werken aan de voet- en fietspaden tussen de inrit van Schiervelde en de Infanteriestraat. Ook daar is doorgaand verkeer niet mogelijk.