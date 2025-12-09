Diksmuidsesteenweg vanaf 5 januari volledig dicht tussen Westlaan en Weststraat
Vanaf maandag 5 januari gaat de heraanleg van de Diksmuidsesteenweg een nieuwe fase in. Tussen de Westlaan en de Weststraat wordt de rijweg afgesloten voor de aanleg van een gescheiden riolering. Winkels blijven bereikbaar.
In deze fase worden de rijweg en parkeerstrook opgebroken tussen de Westlaan en de Weststraat. Doorgaand verkeer en parkeren zijn er niet mogelijk. Het kruispunt met de Weststraat en de Oostnieuwkerksesteenweg blijft zo lang mogelijk open. De rijrichting in de Weststraat blijft voorlopig omgedraaid.
Tot het bouwverlof op 18 december blijft de situatie ongewijzigd. Na nieuwjaar starten de werken aan de voet- en fietspaden tussen de inrit van Schiervelde en de Infanteriestraat. Ook daar is doorgaand verkeer niet mogelijk.
Winkels en parkings blijven bereikbaar
De stad benadrukt dat de winkels langs de Diksmuidsesteenweg bereikbaar blijven. “We doen er alles aan om onze handelaars bereikbaar te houden. Hun parkings blijven open, zodat klanten vlot bij hun vertrouwde winkels geraken”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Debryne.
Wie naar de handelszaken wil, kan vanuit de Rijksweg rijden tot aan Crelan en terug, of vanuit het centrum via de tijdelijke weg tot aan Dekeyzer. De stad vraagt weggebruikers om de omleidingen te volgen. Automobilisten nemen best de Iepersestraat of Hoogleedsesteenweg, fietsers rijden om via Sportoase en het fietspad langs de Mandel.