10°C
Aanmelden
Nieuws
Roeselare

Diks­muidse­steen­weg van­af 5 janu­a­ri vol­le­dig dicht tus­sen West­laan en Weststraat

Werken Diksmuidsesteenweg

Vanaf maandag 5 januari gaat de heraanleg van de Diksmuidsesteenweg een nieuwe fase in. Tussen de Westlaan en de Weststraat wordt de rijweg afgesloten voor de aanleg van een gescheiden riolering. Winkels blijven bereikbaar.

In deze fase worden de rijweg en parkeerstrook opgebroken tussen de Westlaan en de Weststraat. Doorgaand verkeer en parkeren zijn er niet mogelijk. Het kruispunt met de Weststraat en de Oostnieuwkerksesteenweg blijft zo lang mogelijk open. De rijrichting in de Weststraat blijft voorlopig omgedraaid.

Tot het bouwverlof op 18 december blijft de situatie ongewijzigd. Na nieuwjaar starten de werken aan de voet- en fietspaden tussen de inrit van Schiervelde en de Infanteriestraat. Ook daar is doorgaand verkeer niet mogelijk.

Winkels en parkings blijven bereikbaar

De stad benadrukt dat de winkels langs de Diksmuidsesteenweg bereikbaar blijven. “We doen er alles aan om onze handelaars bereikbaar te houden. Hun parkings blijven open, zodat klanten vlot bij hun vertrouwde winkels geraken”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Debryne.

Wie naar de handelszaken wil, kan vanuit de Rijksweg rijden tot aan Crelan en terug, of vanuit het centrum via de tijdelijke weg tot aan Dekeyzer. De stad vraagt weggebruikers om de omleidingen te volgen. Automobilisten nemen best de Iepersestraat of Hoogleedsesteenweg, fietsers rijden om via Sportoase en het fietspad langs de Mandel.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Wegenwerken

Meest gelezen

2021-03-15 00:00:00 - Ook in Nieuwpoorts hersteloord slaat coronavirus toe
Nieuws

Koningspaar viert volgende week in Nieuwpoort 75 jaar Samana en 40 jaar Ter Duinen
2016-11-07 00:00:00 - ComingWorldRememberMe wint prestigieuze Britse award
Nieuws

Kringwinkel Oostkamp gaf al dertig herdenkingsbeeldjes terug aan Koen Vanmechelen
Kettingbotsing
Nieuws

Ongeval én kettingbotsing met zes voertuigen op E17 in Kortrijk-Oost

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Spoor Treinspoor

Treinverkeer tussen Lichtervelde en Deinze hersteld
Fiets gsm smartphone

Jongeren grootste overtreders van gsm-gebruik op de fiets
Ongeval E17 Deerlijk 4

Kettingbotsing tussen vijf wagens zorgt voor lange file op E17 in Deerlijk
Stationskruispunt Beernem

Vlaanderen trekt 1,5 miljoen euro uit voor vernieuwing stationskruispunt in Beernem
Ongeval Elverdinge

Vrouw (27) valt in slaap en botst tegen boom: bestuurster en meisje (6) naar ziekenhuis
Kettingbotsing

Ongeval én kettingbotsing met zes voertuigen op E17 in Kortrijk-Oost
Aanmelden