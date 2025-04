Het ongeval gebeurde midden februari 2021 tijdens onderhoudswerken in het pompgebouw aan de sluis in Ooigem, in opdracht van De Vlaamse Waterweg. Een 53-jarige arbeider van het bedrijf wilde een zware dwarsbalk terugplaatsen boven een pompschacht. Toen zijn ladder weggleed in de modder, viel de man zo’n acht meter diep in een open koker met water en verdronk.