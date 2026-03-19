Dieven betrapt terwijl ze rusthuiskamers in Ardooie doorzoeken, maar kunnen ontkomen dankzij kompaan met vluchtwagen
In Ardooie zijn twee dieven op heterdaad betrapt in het woonzorgcentrum Hardoy. Een bewoonster en enkele medewerkers van het woonzorgcentrum betrapten hen op een kamer. Gemeenteraadslid Vincent Vanhecke van Vlaams Belang laat dat weten in een mail aan onze redactie, en de politie bevestigt dat er een onderzoek loopt.
De feiten gebeurden zondagmiddag in het woonzorgcentrum, kort voor half twee. "Op dat moment zaten de bewoners samen te eten. Maar toen één van hen naar haar kamer terugkeerde, merkte ze dat haar deur op slot was. Ze ging hulp halen, toen ze terugkwam met een zorgkundigen kwamen net twee onbekenden uit haar kamer," zegt Luc Verbeure van de Politiezone Tielt.
Het duo vluchtte weg, één medewerkster van het woon- en zorgcentrum raakte gewond nadat ze viel toen ze één verdachte probeerde vast te grijpen.
Meerdere kamers doorzocht, kleine buit
In de Stationsstraat stond een chauffeur klaar met een vluchtauto met buitenlandse nummerplaat. De twee konden zo ontkomen. De politie heeft hen wel op beeld staan dankzij bewakingscamera's. Het duo doorzocht meerdere kasten in de kamer, en maakte minstens twee gouden kettingen buit.