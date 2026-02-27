17°C
Nieuws
Waregem

Die­ven­ben­de slaat toe bij scho­len en kin­der­dag­ver­blijf in Ware­gem: In een school zijn 30 chro­me­books gestolen”

Dievenbende slaat toe bij scholen en kinderdagverblijf in Waregem: "We veronderstellen dat het altijd om dezelfde bende gaat

In Waregem is er sinds 20 februari een dievenbende actief tijdens de weekends en 's nachts. Ze sloegen al toe bij lagere scholen en een kinderdagverblijf. Volgens woordvoerster van politiezone Mira, Jana Dewulf, gaat het waarschijnlijk telkens om dezelfde daders. 

"Het gaat in Waregem om drie definitieve inbraken en één poging tot inbraak in lagere scholen en een kinderdagverblijf", klonk het bij Dewulf. "We veronderstellen dat het altijd om dezelfde bende gaat, omdat ze telkens op dezelfde manier te werk gaan. Ze forceren de deur met bruut geweld en gaan aan de haal met tablets, laptops of computers."

Zo sloegen ze toe in de stedelijke basisschool Torenhof langs de Albert Servaeslaan in Waregem. "Daar gingen ze aan de haal met 30 chromebooks. Maar ook eerder sloegen ze al toe bij scholen in Sint-Eloois-Vijve en Zulte. Deze week deden ze nog een poging tot inbraak bij een school, maar ze hebben toen niets gestolen. Momenteel is er nog geen spoor van de daders, maar we zijn volop onderzoek aan het voeren."

Diefstal

