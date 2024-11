Joke Knockaert, directeur VTI Zeebrugge: “Hier bewaren we onder andere alle computers voor de leerlingen, de reservetoestellen. Dus als leerlingen geen laptop hebben of hun toestel is leeg dan krijgen ze een vervangtoestel. Dat zijn zeker 20 à 25 toestellen die nu allemaal verdwenen zijn. Dat is toch wel de grootste impact die we hebben na deze diefstal. Nu hopen we dat er een aantal bedrijven zijn die laptops hebben afgeschreven, dat ze die aan ons kunnen doneren, zodat we snel terug vervangtoestellen hebben voor de leerlingen.”