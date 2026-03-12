Die­ven bre­ken bin­nen bij tech­ni­sche dienst Pope­rin­ge: voor 50.000 euro aan werk­ma­te­ri­aal gestolen

In de nacht van dinsdag op woensdag is ingebroken in een gebouw van de technische dienst van de stad Poperinge. De dieven gingen aan de haal met werkmateriaal ter waarde van 50.000 euro.

De dieven haalden een raampje weg uit de poort aan de achterzijde van het stadsdepot. Zo raakten ze binnen zonder het alarm te activeren. De buit bestaat uit onder meer boormachines en betonzagen. De waarde van de buit wordt voorlopig geraamd op 50.000 euro. Maar dat bedrag kan nog oplopen, want het is momenteel nog niet duidelijk wat de dieven allemaal mee hebben genomen.

Het is niet de eerste keer dat er werkmateriaal van de stad wordt gestolen. Poperinge bekijkt nu hoe het de loods beter kan beveiligen.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
