De dieven haalden een raampje weg uit de poort aan de achterzijde van het stadsdepot. Zo raakten ze binnen zonder het alarm te activeren. De buit bestaat uit onder meer boormachines en betonzagen. De waarde van de buit wordt voorlopig geraamd op 50.000 euro. Maar dat bedrag kan nog oplopen, want het is momenteel nog niet duidelijk wat de dieven allemaal mee hebben genomen.

Het is niet de eerste keer dat er werkmateriaal van de stad wordt gestolen. Poperinge bekijkt nu hoe het de loods beter kan beveiligen.