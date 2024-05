De feiten dateren van 2014. Isabel D. verdoofde in 2014 haar man, Jaap V., in hun woning in Gits. Daarna riep ze de hulp in van kennis Olaf P. uit Roeselare. Samen wurgden ze het slachtoffer en duwden hem in de diepvriezer. Pas een jaar later werd het lichaam ontdekt. In eerste aanleg werden beiden veroordeeld voor moord. Isabel D. kreeg 21 jaar, P. 15 jaar. Het hof van beroep verhoogde in maart 2018 de straffen naar 24 en 20 jaar.