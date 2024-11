Tijdens de Dag van de Wetenschap krijgen nieuwsgierigen de kans om een blik achter de schermen te werpen bij wetenschappelijke organisaties. Eén van de populaire trekpleisters was het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in Oostende. Bezoekers komen er meer te weten over de fascinerende wereld van de zeeën en oceanen en een exclusief bezoek brengen aan het onderzoeksschip Simon Stevin van de Vlaamse overheid.