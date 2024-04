Gwy Mandelinck, wiens eigenlijke naam Guido Haerynck was, werd geboren in 1937 en overleed thuis in zijn woning in Aartrijke na een slepende ziekte. De dichter schreef acht dichtbundels en poëtisch proza, en werd bekroond met onder andere de vijfjaarlijkse Prijs van de Vlaamse Provincies, de Yang-prijs, de PEN-prijs, de Maurice Gilliams- en de Guido Gezelleprijs.

Mandelinck was van 1980 tot 2008, samen met zijn echtgenote, de bezieler van de poëziezomers in Watou, een artistiek initiatief dat bezocht werd door honderden internationale dichters en beeldend kunstenaars, en dat uitgroeide tot een belangrijk literair-cultureel evenement.



Mandelinck laat een vrouw en twee dochters na. Zijn zoon overleed vorig jaar. De dichter zal begraven worden in Watou.