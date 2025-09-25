19°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Deze West-Vlaam­se bedrij­ven zwaai­en zon­dag de deu­ren open voor Open Bedrijvendag

Open bedrijvendag

Meer dan 200 bedrijven in heel Vlaanderen openen op zondag 5 oktober hun deuren voor de 35e editie van de Voka Open Bedrijvendag. Onder het motto 'Samen groeien, samen ondernemen, samen duurzaam innoveren' krijgen bezoekers een blik achter de schermen van ondernemend Vlaanderen, zo meldt Voka.

  • Ardooie: Grasboerke
  • Brugge: Balie van West-Vlaanderen
  • Dadizele: Broucke Kachels – Speksteencenter
  • Diksmuide (Esen): Broucke Kachels – Speksteencenter
  • Diksmuide: Metaalconstructie Vanderscheuren NV
  • Gullegem: Grootmoeders Koffie
  • Ieper: Ariane Hotel Restaurant
  • Ieper: Degro
  • Ieper: Ecubel Computer Trading
  • Ieper: Jan Yperman Ziekenhuis
  • Ieper: Westlandia
  • Ieper: Woodness
  • Ieper: WZC Huize Zonnelied
  • Izegem: Poulpharm (digitaal bezoek)
  • Kortrijk: Voka Talentcenter
  • Menen: Decospan
  • Menen: Vibrantz Performance Pigments Belgium (digitaal bezoek)
  • Oostende: AZ Oostende
  • Oostende: BMW De Mey – Verhelst
  • Oostende: Bouwpunt Vanden Berghe
  • Oostende: E-BO Enterprises
  • Oostende: Politiezone Oostende (digitaal bezoek)
  • Oostkamp: Tiense Suikerraffinaderij – Plant Lebbe
  • Oostkamp: Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen (digitaal bezoek)
  • Oostrozebeke: Damaco Group (digitaal bezoek)
  • Poperinge: Page Electronica
  • Poperinge: Verbeke Haarden
  • Poperinge: Verhelst Bouwmaterialen
  • Roeselare: Cluma Engineering
  • Roeselare: Roularta Media Group
  • Roeselare: Stad Roeselare
  • Roeselare: Vanelek (digitaal bezoek)
  • Sint-Eloois-Winkel: Altex
  • Tielt: Broucke Kachels – Speksteencenter
  • Tielt: WZC Samen Tielt
  • Torhout: Cadcamatic
  • Torhout: Codekick
  • Torhout: Dierengezondheidszorg en melkcontrolecentrum Vlaanderen
  • Torhout: Kunstgrascentrum
  • Torhout: Orthopedie Dekeyser
  • Torhout: Robbe Industries
  • Torhout: Signz
  • Veurne: AZ West
  • Wakken: WZC Samen Wakken
  • Waregem: Van Der Bauwhede
  • Wevelgem: Reno De Luxe
  • Zeebrugge: Belgische Marine
  • Zeebrugge: CLDN (digitaal bezoek)
  • Zeebrugge: Noordzee Drones
  • Zwevegem: Aqua Protect – Energy Protect / Water Solutions
  • Zwevegem: Cliver Technics (digitaal bezoek)
Redactie
Open Bedrijvendag

Meest gelezen

Obus2
Nieuws
Update

Obus ontploft in centrum van Diksmuide: één zwaargewonde
Ongeval Beveren
Nieuws
Update

Dodelijk ongeval in Beveren-Roeselare: motorfietser (19) botst op vrachtwagen aan verkeerslichten
Kakkerlakken
Nieuws

Acht handelszaken in Kortrijk gesloten, in drie zaten er kakkerlakken

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Villeroy Bochbis

Villeroy & Boch wil fabriek in Roeselare sluiten: 60 banen bedreigd
Zonnepanelen roularta

Roularta Media Group bouwt zonnepark met bijna 3.000 panelen
Plopsa1

Plopsaland investeert 25 miljoen euro, ook in nieuwe attractie
2018-03-29 00:00:00 - Dirk Declerck nieuwe CEO haven Oostende

Dirk Declerck stopt als CEO van Haven Oostende
Illegale sigaretten 1
Update

Illegale sigarettenfabriek in Sint-Eloois-Winkel opgerold: 35 miljoen (!) sigaretten in beslag genomen
Amazonia1

Amazonia uit Bellewaerde Park bekroond tot beste Europese attractie van 2025
Aanmelden