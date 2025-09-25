Meer dan 200 bedrijven in heel Vlaanderen openen op zondag 5 oktober hun deuren voor de 35e editie van de Voka Open Bedrijvendag. Onder het motto 'Samen groeien, samen ondernemen, samen duurzaam innoveren' krijgen bezoekers een blik achter de schermen van ondernemend Vlaanderen, zo meldt Voka.