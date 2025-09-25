Deze West-Vlaamse bedrijven zwaaien zondag de deuren open voor Open Bedrijvendag
Meer dan 200 bedrijven in heel Vlaanderen openen op zondag 5 oktober hun deuren voor de 35e editie van de Voka Open Bedrijvendag. Onder het motto 'Samen groeien, samen ondernemen, samen duurzaam innoveren' krijgen bezoekers een blik achter de schermen van ondernemend Vlaanderen, zo meldt Voka.
- Ardooie: Grasboerke
- Brugge: Balie van West-Vlaanderen
- Dadizele: Broucke Kachels – Speksteencenter
- Diksmuide (Esen): Broucke Kachels – Speksteencenter
- Diksmuide: Metaalconstructie Vanderscheuren NV
- Gullegem: Grootmoeders Koffie
- Ieper: Ariane Hotel Restaurant
- Ieper: Degro
- Ieper: Ecubel Computer Trading
- Ieper: Jan Yperman Ziekenhuis
- Ieper: Westlandia
- Ieper: Woodness
- Ieper: WZC Huize Zonnelied
- Izegem: Poulpharm (digitaal bezoek)
- Kortrijk: Voka Talentcenter
- Menen: Decospan
- Menen: Vibrantz Performance Pigments Belgium (digitaal bezoek)
- Oostende: AZ Oostende
- Oostende: BMW De Mey – Verhelst
- Oostende: Bouwpunt Vanden Berghe
- Oostende: E-BO Enterprises
- Oostende: Politiezone Oostende (digitaal bezoek)
- Oostkamp: Tiense Suikerraffinaderij – Plant Lebbe
- Oostkamp: Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen (digitaal bezoek)
- Oostrozebeke: Damaco Group (digitaal bezoek)
- Poperinge: Page Electronica
- Poperinge: Verbeke Haarden
- Poperinge: Verhelst Bouwmaterialen
- Roeselare: Cluma Engineering
- Roeselare: Roularta Media Group
- Roeselare: Stad Roeselare
- Roeselare: Vanelek (digitaal bezoek)
- Sint-Eloois-Winkel: Altex
- Tielt: Broucke Kachels – Speksteencenter
- Tielt: WZC Samen Tielt
- Torhout: Cadcamatic
- Torhout: Codekick
- Torhout: Dierengezondheidszorg en melkcontrolecentrum Vlaanderen
- Torhout: Kunstgrascentrum
- Torhout: Orthopedie Dekeyser
- Torhout: Robbe Industries
- Torhout: Signz
- Veurne: AZ West
- Wakken: WZC Samen Wakken
- Waregem: Van Der Bauwhede
- Wevelgem: Reno De Luxe
- Zeebrugge: Belgische Marine
- Zeebrugge: CLDN (digitaal bezoek)
- Zeebrugge: Noordzee Drones
- Zwevegem: Aqua Protect – Energy Protect / Water Solutions
- Zwevegem: Cliver Technics (digitaal bezoek)
